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Sarıkamış Şehitleri anma mesajları ve sözleri! Sarıkamış Harekatı

Sarıkamış Şehitleri anma mesajları ve sözleri! Sarıkamış Harekatı nedir?

Sarıkamış Harekatı'nın 107. yıl dönümünde şehitlerimizi anıyoruz! Sarıkamış Harekâtı, I. Dünya Savaşı sırasında, 22 Aralık 1914 ve 6 Ocak 1915 arasında Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında gerçekleşen harekattır. İşte Sarıkamış Şehitleri anma mesajları ve sözleri ve Sarıkamış Harekatı tarihi

22.12.2021 - 12:56 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Sarıkamış Harekatı 22 Aralık 1914 tarihinde başlamıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri taktik hatalarıyla büyük bir başarısızlıkla sonuçlanan ve pek çok şehit verdiğimiz bir harekat olarak tarihe geçmiştir. İşte Sarıkamış şehitleri anma sözleri ve mesajları...

  • SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANMA SÖZLERİ VE MESAJLARI 

    22 Aralık 1914 dağda soğuktan donanlara selam olsun vatanı satanlara değil… Ruhları şad mekanları cennet olsun…

    Sarıkamış’ta bu vatan için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen şanlı askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz..

     

    60 bini donarak toplamda 78 bin şehit verdiğimiz Sarıkamış’ta bu vatan için şehit olan ecdada Allah’tan rahmet diliyorum. Allah hepsinden razı olsun, bu millet onları hiçbir zaman unutmayacak.

    Bayrakla dertleşen toprakla birleşen can verip devleşen birileri var…

    Sarıkamış yaramdır, borandır Sarıkamış ayazdır,destandır Sarıkamış Tam doksan bin anadır Sarıkamış… RABBİM ŞEHADETLERİNİ KABUL EYLESİN

  • SARIKAMIŞ HAREKATI NEDİR?

    Sarıkamış Harekâtı, I. Dünya Savaşı sırasında, 22 Aralık 1914 ve 6 Ocak 1915 arasında Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında Sarıkamış ve çevresinde (Oltu, Narman, Penek, Horasan, Bardız, Mecingirt, Karaurgan, Divik) gerçekleşen muharebelerdir. Sarıkamış Harekatı; 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında geçen kara çatışmalarıdır. Sarıkamış Harekatı'nda 60 bin kahraman Osmanlı askeri hayatını kaybetti. Sarıkamış Harekatı'nın ilk 2 gününde Osmanlı İmparatorluğu askerleri Rus birliklerine karşı kahramanca savaştı. Sarıkamış Harekatı'nda amaç Ardahan, Kars illerini geri almaktır.

    İlk iki günü başarıyla geçen taarruz sonrasında olumsuz hava koşulları nedeniyle seyrini değiştirdi. Kış, 3-4 Ocak 1915 gecesi daha da şiddetlendi. Fırtına ile yağan kar, yolları tıkayıp, çadırları yıktı. Arkasından da dondurucu soğuklar bastırınca, 60 bin Osmanlı askeri donma, dizanteri ve tifo gibi hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti. Bu harekatta Ruslar da 32 bin askerini kaybetti. Savaştan sonra İstanbul'a dönen Enver Paşa uzun bir süre Sarıkamış hakkında herhangi bir haber, bildiri, veya yayın yapılmasını engelledi.

  • SARIKAMIŞ HAREKATI'NDA KAÇ ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU?

    Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığına göre Osmanlı zayiatları 60.000 ve Rus zayiatları 30.000'dir. Savaşın en hazin kısmı ise Osmanlı kayıplarının birçoğunun Ruslar ile yapılan çarpışmalarda değil de ağır soğuk hava koşulları yüzünden ölmesidir. Ruslar; Türklerden 200 subay, 7000 eri esir, 20 makineli tüfekle 30 topu ganimet olarak almışlardır. 5000 kişi civarında esir alınmıştır. Bunlar tahmine göre Kırım'da domuz çiftliğinde çalıştırılarak ve aç bırakılarak ölmüşlerdir.

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