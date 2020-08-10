Bayramlarda, özel günlerde sıkça yaptığımız saray sarma tatlısı şerbetli tatlıların başında gelir. İyi yapılmış bir saray sarmasının tadına doyum olmaz. Yedikçe daha çok yemek isteyeceğiniz bu tatlı çeşidinin tarifini sizlere vermek isterim.
Saray Sarması Malzemeler:
- 300 gr telkadayıf
- 1 su bardağı dövülmüş ceviz içi
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 2 yemek kaşığı tereyağı
Şurubu İçin:
- 1 bardak su
- 2 su bardağı toz şeker
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı limon
Saray Sarması Yapılışı:
- İyice didiklenerek saçaklara ayrılmış olan kadayıf sekiz eşit parçaya bölünür.
- Her parça avuç içine yayılır.
- Dövülmüş ceviz içiyle tarçın karıştırılarak bir tel kadayıfı parçasının bir kenarına düzenli bir şekilde serpilir.
- Küçük bir tepsi erimiş 2 yemek kaşığı tereyağı ile iyice yağlanır.
- Her tel kadayıf parçası sigara sara gibi sarılıp tepsiye yerleştirilir.
- Artmış yağ varsa gezdirilerek tel kadayıfın üzerine dökülür.
- Tepsi orta dereceli fırında tel kadayıfların üzeri nar gibi kızarana kadar pişirilir.
- Diğer tarafta tozşeker, su ve limon suyu bir kaba konarak ateşe oturtulur.
- Şeker eriyinceye kadar karıştırılır.
- Şeker eriyip kaynamaya başlayınca 1 dakika kadar daha kaynatılır.
- Sonra 1 kaşık tereyağı eklenir ve birkaç defa daha karıştırıldıktan sonra şurup ateşten alınır.
- Tepsi fırından alınınca üzerine hemen şurubu gezdirilerek soğumaya bırakılır.
- Kadayıf soğuyunca tabaklara konur ve servis yapılır.
- Arzuya göre üzerine 1 tutam dövülmüş antepfıstığı konabilir.
- Afiyet olsun…
Püf Noktası:
- Kadayıfların iyice tel tel ayrılmış olması gerekir.
- Ben fırında pişirdim. Siz yağda da kızartabilirsiniz. Kevgirle yağını süzdükten sonra şerbete batırabilirsiniz. Bu şekilde de olur.
- İç malzemesini koyduktan sonra iyice sarın ki açılmasın.
- Kadayıflarımız nar gibi kızarsın.
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