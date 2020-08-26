Sosyal medya platformlarında mayıs ayından beri aktif olmayan ünlü şarkıcı Sarah Harding, kendisini merak eden hayranlarına kötü bir haber verdi. Harding, Instagram hesabından bir süredir meme kanseri ile mücadele ettiğini duyurdu.

38 yaşındaki şarkıcı, hastalığın vücudunun diğer bölümlerine de yayıldığını belirterek, kanser ile elinden geldiği kadar güçlü bir şekilde savaştığını dile getirdi.

"UMARIM HERKES GÜVENDEDİR"

2000'lerin başında müzik dünyasında fırtınalar estiren Girls Aloud adlı müzik grubunun üyelerinden olan Sarah Harding, sözlerine "Herkese merhaba. Umarım bu belirsiz zamanlarda herkes güvendedir" diyerek başladı.

Harding, hayatındaki bu değişikliği paylaşmak için doğru zamanın geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bu yılın erken döneminde meme kanserine yakalandım. Birkaç hafta önce de yıkıcı haberi aldım. Kanser, ileri seviyede ve vücudumun diğer bölgelerine de sıçramış durumda. Şu anda haftalık kemoterapi seanslarına giriyorum. Hastalıkla olabildiğince güçlü bir şekilde savaşıyorum.

Bu haberi sosyal medyada okumanın şoke edici olduğunu biliyorum. Benim niyetim de bu değildi.

Ama geçen hafta benim hastanede görüldüğüm haberleri yayıldı. Ben de insanların neler olduğunu artık öğrenme zamanının geldiğini düşündüm.

Sarah Harding, böylelikle kendisini merak eden hayranlarına teşekkür etme şansı da bulduğunu söyleyerek, "Benim harika annem, ailem, yakın arkadaşlarım bana yardımcı oluyorlar" dedi.

Şarkıcı, hastanede kendisiyle ilgilenen sağlık personellerine, doktorlara ve hemşirelere de teşekkür ederek hepsinin birer kahraman olduğunu belirtti.

Hayata pozitif yanından bakmak için çaba harcadığını söyleyen ünlü şarkıcı, bu zor zamanlarda özel hayatının gizliliğine saygı gösterilmesini de istedi.

Girls Aloud isimli müzik grubu, 2002 yılında ITV1 kanalındaki 'Popstars: The Rivals' adlı yetenek yarışmasında kurulmuştu.

Grupta Sarah Harding'in yanı sıra; Cheryl Cole, Nadine Coyle, Nicola Roberts ve Kimberley Walsh yer alıyordu.