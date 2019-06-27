Saraçhane nerede? Saraçhane'ye nasıl gidilir? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından araştırılyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) binasına gitti. İmamoğlu burada kendisini bekleyen vatandaşlarla bir araya gelecek.



SARAÇHANE NEREDE?

Saraçhane, İstanbul'da, merkezi Atatürk Bulvarı ile Şehzadebaşı Caddesi'nin kesiştiği nokta olan; Bozdoğan Kemeri'nin çevresinde ve kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda Zeyrek ve Aksaray, doğu-batı doğrultusunda ise Şehzadebaşı ile Kıztaşı arasında kalan semt.

Saraçhane'de Roma ve Erken Bizans döneminde inşa edilmiş en önemli yapı, bazı kaynaklara göre Hadrianus (117-138),başka kaynaklara göre ise Valens döneminde (364-378) yapılmış olan Bozdoğan Kemeri'dir. Saraçhane'nin asıl gelişimi Osmanlı döneminde olmuştur. II. Mehmed İstanbul'un fethinden sonra, bugün onun adıyla anılan semtte kendi külliyesini inşa ettirmiş ve 1475'te İstanbul Saraçhanesi'ni kurdurmuştur. Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesinden saraçhane'nin 110 bab dükkân olarak kurulduğunu biliyoruz.

Büyük yangınlar ve imar hareketleri Saraçhane semtinin fiziki ve sosyal yapısında önemli değişiklikler yaratmış, semt bir esnaf bölgesi özelliğini kaybederek kentin önemli bir kavşak noktası haline gelmiştir.

1941'de açılan Atatürk Bulvarı, günümüzde yoğun bir motorlu araç trafiğini kaldırmakta ve iki yanını apartmanlar kaplamaktadır.Atatürk Bulvarı'nın açılması, hem birçok tarihi eserin ortadan kalkmasına neden olmuş, hem de Saraçhane semtinin tam ortasında kesişen bu iki arterle semtin bütünlüğü bozmuştur.Atatürk Bulvarı ile Şehzadebaşı Caddesi'nin kesiştiği noktada trafik sıkışıklığı meydana geldiğinden Belediye Başkanı Haşim İşcan döneminde (1963-1968) Atatürk Bulvarı'nın kotu düşürülerek burada, 1964'te bir trafik altgeçidi oluşturulmuştur.Atatürk Bulvarı'nın Şehzadebaşı tarafında kalan kesiminde de İstanbul Belediye Sarayı (1953) bulunur.

Günümüzde Saraçhane, Atatürk Bulvarı Şehzadebaşı Caddesi ana arterlerinin kesiştiği bir trafik noktası özelliği kazanmıştır.

SARAÇHANE'YE NASIL GİDİLİR?

Taksim’den Saraçhane’ye giden otobüsler için, Taksim – Şişhane yönünden gelen Unkapanı – Aksaray – Yusufpaşa – İstanbul Büyükşehir Belediyesi – İBB Binası – Fatih Parkı – İstanbul Manifaturacılar Çarşısı – İMÇ – Haşim İşcan Altgeçidi yönüne giden herhangi bir İETT otobüsüne binerek ulaşım sağlayabilirsiniz. Ayrıca Haliç Metro İstasyonu’ndan toplu taşıma aracı kullanmadan Unkapanı yönünü takip ederek varabilirsiniz. Haliç metrosundan, Saraçhane 15-20 dakikalık yürüme mesafesindedir.

Saraçhane’ye yakın mesafede bırakan vapur, metrobüs, tramvay bulunmamakta ancak Saraçahneden geçen minibüs – dolmuş hatları mevcuttur.