Sara Arfaoui, "Sadece ilkay'ın eşi olarak tanınıyorum"
İlkay Gündoğan'ın eşi İtalyan model Sara Arfaoui, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu; " İlkay'ın başarılarıyla gurur duyuyorum ama ben de Sara'yım"
Şimdilerde Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan, İtalyan model Sara Arfaoui ile 2022'de evlenmiş, 2023'te 'Kais' adını verdikleri bir oğulları olmuştu.
"6 DİL BİLİYORUM"
Sara Arfaoui, yaptığı açıklamada futbolcu eşi olmanın zorluklarını anlattı.
"YÜKSELMEK İSTİYORUM"
Sara Arfaoui, duygularını şöyle dile getirdi; "Evlendiğimden beri sadece İlkay'ın eşi olarak tanınıyorum ama benim de kariyerim var. Futbolcuların hayat arkadaşlarının sadece 'eş' olarak değerlendirilmesi çok yanlış. İlkay'ın başarılarıyla gurur duyuyorum ama ben de Sara'yım. 6 dil biliyorum ve sıfırlanmak değil kariyerimde yükselmek istiyorum."
Fotoğraflar: Depo, Mega