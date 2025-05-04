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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sapanca'da havuzda baygın bulunan kız çocuğu kurtarılamadı | Son dakika haberleri

        Sapanca'da havuzda baygın bulunan kız çocuğu kurtarılamadı

        Sakarya Sapanca'da bungalov evin havuzunda baygın bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun bir süre önce geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 00:51 Güncelleme: 04.05.2025 - 00:51
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        Havuzda baygın bulunan kız çocuğu kurtarılamadı
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesine İstanbul'dan tatile gelen ailenin 6 yaşındaki kızları İkrasu Tekin, bungalov evin havuzunda baygın bulundu. Babası tarafından havuzdan çıkarılıp, hastaneye götürülen talihsiz çocuk kurtarılamadı. İkrasu'nun daha önce geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Yanık Mahallesi'nde bulunan bir bungalov evde meydana geldi. Tatil için İstanbul'dan geldikleri öğrenilen ailenin kızları İkrasu Tekin, bungalov evin havuzunda baygın halde bulundu.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        DHA'nın haberine göre; babası tarafından havuzdan çıkarılan çocuk, ailesi tarafından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        DAHA ÖNCE KALP RAHATSIZLIĞI GEÇİRMİŞ

        Öte yandan talihsiz çocuğun daha önce kalp rahatsızlığı geçirdiği, bu nedenle de tedavi gördüğü öğrenildi.

        Küçük İkrasu'nun cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #sakarya
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