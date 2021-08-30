Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı ve bugün İstanbul'a getireceği Hidemasa Morita'nın transferinde flaş gelişmeler yaşandı! Japon orta sahanın bonservisini elinde bulunduran Santa Clara konuya dair bir açıklama yaptı ve Fenerbahçe'yle anlaşmanın ekonomik sebepler nedeniyle gerçekleşmediğini duyurdu.

Santa Clara'dan yapılan açıklamada "Hidemasa Morita için yapılan 5 milyon Euro'luk teklifi kabul etmedik. Sözleşmede yazan 10 milyon Euro serbest kalma maddesinin ödenmesi durumunda transfer gerçekleşebilir" ifadelerine yer verildi.