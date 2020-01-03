Şansımı Seveyim oyuncuları kimler? Şansımı Seveyim filminin konusu ne? Film nerede çekildi? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Toplam 1 saat 32 dakika süren ve 13 yaş sınırı bulunan Şansımı Seveyim filminden ayrıntılar haberimizde.

ŞANSIMI SEVEYİM OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde Cem Gelinoğlu, Gökhan Kıraç, Zeynep Tuğçe Bayat ve Zerrin Sümer'in yer aldığı 'Şansımı Seveyim' filminin senaryosunu Ferhat Ergün kaleme alırken, yönetmenliğini ise Ender Mıhlar üstleniyor.

ŞANSIMI SEVEYİM NEREDE ÇEKİLDİ?

Şansımı Seveyim filminin çekimleri Kocaeli'nin Darıca ilçesi ve İstanbul'un Beykoz ilçesinde gerçekleştirildi.

ŞANSIMI SEVEYİM FİLMİNİN KONUSU NE?

Çevresinde şanşsızlığı ile bilinen Sebahattin, yaşadığı birçok talihsizliğin sonunda büyüdüğü mahalleye geri döner. Sebahattin'in mahalleye dönmesi ile bütün mahalleli başlarına yine birçok iş açılacağını düşünerek endişeye kapılır. Kaderine boyun eğen Sebahattin, mahallede tanıştığı Yaprak sayesinde şansının döndüğüne inanır. Fakat her şey bu kadar kolay olmaz. Yaprak, yıllar önce ahını aldığı Durmuş'un kız kardeşidir ve Sebahattin'i kabul etmek için ona bir şart sunar. Sebahattin'in kendisini Durmuş'a affettirmesini ister. Sebahattin, kaderini değiştirmek ve Yaprak'ın kendisini kabul etmesini sağlamak için en yakın arkadaşı İzzet ile plan yapmaya başlar.