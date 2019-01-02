Şans Topu'nun bu akşamki çekilişi yapıldı ve haftanın kazandıran numaraları belirlendi. Şans Topu'nda en son geçen hafta Bursa Nilüfer ve İzmir Dikili'den 2 talihli 5+1 bilerek kişi başı 1 milyon 42 bin 492 liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. İşte Şans Topu'nun geçen haftaki ve bu haftaki çekilişine dair detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 2 OCAK: 5 - 18 - 22 - 24 - 31 + 2

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Şans Topu sonuçlarına göre ikramiye bilgileri belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 26 ARALIK 2018:

1 - 8 - 12 - 13 - 18 + 9

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: BURSA / NİLÜFER - İZMİR / DİKİLİ