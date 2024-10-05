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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Yeni Malatyaspor Şanlıurfaspor: 3 - Yeni Malatyaspor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Şanlıurfaspor: 3 - Yeni Malatyaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Şanlıurfaspor, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. 2. yarıda Ally Malle'nin golleriyle farklı kazanan Şanlıurfaspor, puanını 10'a yükseltti. Şanlıurfaspor'da forma giyen Urie-Michel Mboula, 88. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Yeni Malatyaspor ise haftayı -3 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 21:10 Güncelleme: 05.10.2024 - 21:15
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        Şanlıurfaspor, Malle'yle farka gitti!
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        Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Şanlıurfaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Şanlıurfaspor oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 53, 73 ve 79. dakikalarda Ally Malle attı.

        Şanlıurfaspor'da top koşturan Urie-Michel Mboula, 88. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

        Bu sonucun ardından Şanlıurfaspor puanını 10'a yükseltirken, Yeni Malatyaspor ise -3 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sarı Yeşilliler, Adanaspor'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor, evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

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