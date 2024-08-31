Şanlıurfaspor: 3 - Bandırmaspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Şanlıurfaspor, evinde Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti. Aly Malle, Urie-Michel Mboula ve Hasan Hüseyin Acar'ın golleriyle galip gelen Şanlıurfaspor, puanını 6'ya yükseltti. Bandırmaspor ise haftayı 6 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Şanlıurfaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Şanlıurfaspor oldu.
Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golleri 32'de Aly Malle, 38'de penaltıdan Urie-Michel Mboula ve 78. dakikada Hasan Hüseyin Acar attı. Bandırmaspor'un gollerini ise 44'te Rahmetullah Berişbek ve 45+1. dakikada Atınç Nukan Kaydetti.
Bu sonucun ardından Şanlıurfaspor puanını 6'ya yükseltti. Bandırmaspor ise 6 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sarı Yeşilliler, Sakaryaspor'a konuk olacak. Bordo Beyazlılar, evinde Amed SK'yı ağırlayacak.