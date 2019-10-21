21 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa-Mardin kara yolunda 3 kişinin otomobil içerisinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Çalışma sonucunda 15 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Operasyonda 14 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 10'u kan gütme saikiyle kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 4 kişi ise adli kontrol şartı ile mahkemece serbest bırakılmıştır. Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 163 fişek, bir av tüfeği, 31 av tüfeği fişeği ve bir sahte kimlik ele geçirilmiştir. Ayrıca devam eden çalışmalarda, olayda kullanılan toprağa gömülü haldeki çanta içerisinde bir kalaşnikof uzun namlulu silah, silaha ait 3 şarjör, 51 mermi, birer hücum yeleği, kar maskesi ve eldiven ele geçirilmiştir."
Merkez Haliliye ilçesi Şanlıurfa-Mardin kara yolunda 3 Ekim'de bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda Ahmet Kubat, Hüseyin Kubat ve Mehmet Ali Elvan hayatını kaybetmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!