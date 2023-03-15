HABERTURK.COM

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak nedeniyle merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.

14 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'da yaptığı açıklamada "Toplam 3 yerde arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Şanlıurfa'da 12 vatandaşımız, Adıyaman'da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 vatandaşımızla ilgili arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.



PİAZZA AVM SULAR ALTINDA KALDI



Şanlıurfa’da bulunan Piazza AVM’nin birinci katı sular altında kaldı. Sel sularının biriktiği AVM’de stantlar suya gömüldü. İlk belirlemelere göre maddi hasarın büyük olduğu tahmin edildi.

SEL SULARINDA BÖYLE YÜZDÜ

Sel felaketini yaşayan Şanlıurfa'da ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Kent merkezinde bir AVM'nin yanında sel sularında bir kişinin yüzmesi dikkatleri çekti.