Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, devriye görevi sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler, bagajda bulunan meyve poşetinin içerisinde ve şüphelilerden birinin iç çamaşırında gizlenmiş halde 33,1 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler İ.A. ve M.T, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.