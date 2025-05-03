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        Haberler Gündem Çevre Şanlıurfa'da tarıma "dolu" zararı | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da tarım arazilerinde "dolu" zararı

        Şanlıurfa'nın Bozova, Hilvan ve Halfeti ilçelerinde etkili olan dolu, ekili arazilerdeki ağaçlara zarar verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 18:24 Güncelleme: 03.05.2025 - 18:24
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          Şanlıurfa'nın Bozova, Hilvan ve Halfeti ilçelerinde etkili olan dolu, ekili arazilerdeki ağaçlara zarar verdi.

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          Hilvan ilçesi Çaylı, Ambar, Bardaklı, Çat, Kadıkendi, Aşağı Ekece, Oymaağaç ve Dayı Ertuğrul mahallelerinde dün akşam saatlerinde dolu etkili oldu.

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          Kar topu büyüklüğündeki dolu tanelerini görenler, şaşırdıklarını belirtti.

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          Birçok araçta camların çatladığı ve tarım arazilerinde ciddi zarar oluştuğu da bildirildi.

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          Meyve ağaçlarının dalları kırıldı, pamuk, zeytin ve fıstık gibi ürünlerde kayıplar yaşandı.

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          Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada; Bozova, Hilvan ve Halfeti ilçelerindeki dolu sonrası zarar tespit ve değerlendirme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağı bildirildi. Valilik açıklamasında,''2 Mayıs 2025 Cuma günü ilimizin bazı bölgelerinde etkili olan dolu yağışı sonucunda Bozova, Hilvan ve Halfeti ilçelerimizde tarımsal üretim alanlarında zarar meydana gelmiştir. Bozova'da 10, Hilvan'da 15, Halfeti'de 4 mahallede fıstık, zeytin, pamuk gibi ürünlerde hasar oluşmuştur. İl ve ilçe tarım müdürlüklerimiz tarafından sahada yürütülecek olan zarar tespit ve değerlendirme çalışmaları, en kısa sürede tamamlanacak ve süreç Valiliğimiz tarafından yakından takip edilecektir. Dolu zararından etkilenen tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

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          Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dolunun ilçede 10 mahalleyi etkilediğini belirtti.

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