Şanlıurfa'da sulama tankeriyle motosiklet çarpıştı: 2 ölü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde refüj sulaması yapan tankerle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi
Giriş: 21.09.2024 - 03:32 Güncelleme: 21.09.2024 - 03:32
M.A.B. (24) idaresindeki motosiklet, Siverek-Şanlıurfa kara yolunda sulama yapan tankerle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ve yanındaki yolcu, olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybeden 2 kişi, Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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