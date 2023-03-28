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Şanlıurfa'da, silahlı saldırıya uğrayan muhtar öldü

Şanlıurfa'da evinin öünde silahlı saldırıya uğrayan 45 yaşındaki muhtar Behçet Şenbayram hayatını kaybetti. Polis ekipleri, cinayeti işleyen şüpheli veya şüphelilerin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Giriş: 28.03.2023 - 13:12 | Güncelleme: ABONE OL
Şanlıurfa'da, silahlı saldırıya uğrayan muhtar öldü
DHA

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 45 yaşındaki muhtar Behçet Şenbayram hayatını kaybetti.

Olay, Viranşehir'in Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kırbalı Mahallesi muhtarı Behçet Şenbayram, evinin önünde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Şenbayram, ihbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, cinayeti işleyen şüpheli veya şüphelilerin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

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