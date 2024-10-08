Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü
Şanlıurfa Siverek'te yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Fırat Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Doğan'a (63) plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil çarptı.
AA'nın haberine göre; ağır yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekibince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.