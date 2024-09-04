Şanlıurfa'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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Kaza, akşam saatlerinde Haliliye Mahallesinde meydana geldi. Karaköprü yönüne ilerleyen M.D. yönetimindeki otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada yola savrulan bisiklette bulunan Selim Şahap ve Muhammet Hanif Mermerdaş yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Selim Şahap, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.