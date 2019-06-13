13 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hasan Atmaca'nın haberine göre, cinsi ve özelliğine göre bir araba parasına kadar varan fiyatla Şanlıurfa’daki kuş pazarında satışa çıkarılan kuşlarını veresiye ile satmak istemeyen Mustafa Ballı’nın duvara yazdığı kuş satış tarifesi dikkat çekiyor.
“Borca kuş almak için gerekli evraklar. Kimlik fotokopisi, 3 memur kefil, sabıka kaydı, maaş bordosu, sigara ve alkol kullanmayacak, karı kız ayağı olmayacak, TC nüfusuna kayıtlı olacak” şeklinde yazı yazan Ballı, bu kriterlere uymayan kişilere kesinlikle kuş satışı yapmıyor.
Özellikle yazın evlerin damlarında beslenen rengarenk kuşlar, sabah ve akşam saatlerinde gökyüzüne bırakılarak adeta Şanlıurfalılara renk cümbüşü yaşatıyor.
KRİTERLERE UYMAYANLARA KUŞ YOK
Kuş merakının çocukluk yıllarına dayandığını ve son iki yıldır kuş satışı yaptığını anlatan Mustafa Ballı, "Zevkin borcu olmaz" diyerek böyle bir kriter belirlediğini söyledi.
Kriterlere uymayanlara kesinlikle kuş satışı yapmadığını ifade eden Ballı, “Burası kuşçular kahvehanesi ve burada güvercinler satılıyor. Kuş meraklıları buraya gelerek kuş alıyorlar. Çocukluğumdan beri kuş merakım var ama 2 senedir kuş satışı yapıyorum. Duvara yazılan yazıda maksadımız bu bir meraktır, zevktir, hobidir ve bu işin borcası olmaz. Borca yoktur diye bir tabir var zevkin borcası olmaz biz de böyle bir yazı yazdık. Borca alışveriş yapmayalım diye böyle bir yazı yazdım" diyerek duvara yazılan yazıyı sıraladı.
Bazı arkadaşların kuş almaya geldiğinde evraklarının eksik olması nedeniyle kuş satışı yapmadığını ifade eden Mustafa, borca kuş vermemek için bu niteliklerin yerine getirilmesini istiyor.
Haşimiye Meydanı'nda onlarca dükkanın bulunduğu Kuşçular Pazarında güvercinler, cinsi ve özelliklerine göre açık arttırmayla satışa sunuluyor. İhale ile satışa çıkarılan kuşlar, kanat, paça ve boyun yapıları, göz rengine göre çok yüksek fiyatlara alınıp, satılabiliyor. Şebap güvercinlerinin başkentlerinden birisi olan Şanlıurfa, birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Şebap,Mengi, Karabaş, Sarı İspir, Kariyer, Sarı Alaca gibi bazı özel türler bin ile 40 bin lira arasında alıcı buluyor.
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