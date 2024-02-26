Şanlıurfa'da kaybolan çocuk foseptikte ölü bulundu
Şanlıurfa'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk foseptikte ölü bulundu. Çocuğun ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 3 yaşındaki çocuğun cesedi foseptikte bulundu.
AA'nın haberine göre; kırsal Duran Mahallesi'nde, 3 yaşındaki T.Ç'nin kayıp olduğunu fark eden yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Evin yaklaşık 10 metre ilerisindeki foseptikte yoğunlaştırılan aramada, çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.