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Haberler Gündem Şanlıurfa'da trafik kazası! İki otomobilin çarpıştığı kazada anne, baba ve 4 yaşındaki kızları öldü! - En son haberler

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada anne, baba ve 4 yaşındaki kızları öldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Giriş: 01.01.2023 - 20:05 | Güncelleme: ABONE OL
Şanlıurfa'da trafik kazası! İki otomobilin çarpıştığı kazada anne, baba ve 4 yaşındaki kızları öldü! - En son haberler
İki otomobil çarpıştı! Kazada bir aile öldü
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AA

Başak Bozkurt'un kullandığı otomobil, Yukarı İncirli Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Başak ile otomobildeki eşi Eyüp ve 4 yaşındaki kızları Mine Bozkurt ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bozkurt ailesinin Halfeti ilçesindeki yakınlarının düğününe gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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