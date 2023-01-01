İki otomobil çarpıştı! Kazada bir aile öldü

Başak Bozkurt'un kullandığı otomobil, Yukarı İncirli Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Başak ile otomobildeki eşi Eyüp ve 4 yaşındaki kızları Mine Bozkurt ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bozkurt ailesinin Halfeti ilçesindeki yakınlarının düğününe gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.