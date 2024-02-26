3 yaşındaki çocuk oyun oynarken foseptiğe düştü!
Şanlıurfa'da kahreden bir olay yaşandı. Kentin Harran ilçesinde sokakta oyun oynayan 3 yaşındaki Taha Çiftçioğlu, iddiaya göre üstü açık foseptiğe düştü. Ekiplerce foseptikten çıkarılan çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi
Şanlıurfa'da evinin önündeki üstü açık foseptiğe düşen Taha Çiftçioğlu, (3), hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Harran ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; sokakta oyun oynayan Taha Çiftçioğlu, üstü açık foseptiğe düştü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Çalışma başlatan jandarma, Taha'yı foseptikte hareketsiz buldu. Buradan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.