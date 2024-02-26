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        Haberler Gündem Güncel Şanlıurfa'da foseptik faciası! Harran'da 3 yaşındaki çocuk öldü - Güncel haberler

        3 yaşındaki çocuk oyun oynarken foseptiğe düştü!

        Şanlıurfa'da kahreden bir olay yaşandı. Kentin Harran ilçesinde sokakta oyun oynayan 3 yaşındaki Taha Çiftçioğlu, iddiaya göre üstü açık foseptiğe düştü. Ekiplerce foseptikten çıkarılan çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 12:39 Güncelleme: 26.02.2024 - 12:50
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        Foseptik faciası! 3 yaşındaki çocuk öldü
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        Şanlıurfa'da evinin önündeki üstü açık foseptiğe düşen Taha Çiftçioğlu, (3), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Harran ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; sokakta oyun oynayan Taha Çiftçioğlu, üstü açık foseptiğe düştü.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Çalışma başlatan jandarma, Taha'yı foseptikte hareketsiz buldu. Buradan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

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        Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        #haberler
        #Şanlıurfa
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