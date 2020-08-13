İHA

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı İkiağız kırsal Mahallesi yakınlarında yürekleri kavuran bir olay yaşandı. İddiaya göre Abdulaziz Bakış’ın (23) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu DSİ’ye ait sulama kanalına devrildi.

Akıntıya kapılan aracı görenler durumu itfaiye, jandarma, sağlık ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü sualtı arama polislerine haber verdi.

ÜÇ KARDEŞ İÇİN ARAMA BAŞLATILDI

İHA'da yer alan habere göre olay yerine giden ekipler, kısa süre içerisinde aracın yerini tespit etti. Aracın halatla kıyıya bağlandığı ve çıkartılması için vinç beklendiği belirtilirken araçtaki Abdulaziz Bakış, Zeynep Bakış (10) ve Sara Bakış’a (8) ulaşabilmek için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve dalgıç polisler, kısa süre sonra, üç kardeşin cansız bedenine ulaştı. Cenazeler, sudan çıkarılarak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.