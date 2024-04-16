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        Haberler Gündem Güncel Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 5'i ağır 6 yaralı

        Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 5'i ağır 6 yaralı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 17:14 Güncelleme: 16.04.2024 - 17:17
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        Feci kaza: 2 ölü, 5'i ağır 6 yaralı
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        Şanlıurfa'da Haçım Karaca (24) idaresindeki otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 10. kilometresinde Abdullah Aslantaş (25) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Baran Karaca (19), Medeni Aslantaş (23), Emrah Aslantaş (31), Ümran Aslantaş (25), Bilal Özdemir (34) ve Recep Yıltaş (25) yaralandı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Haçım ve Baran Karaca kurtarılamadı.

        Hayati tehlikeleri bulunan Medeni, Emrah ve Ümran Aslantaş ile Bilal Özdemir ve Recep Yıltaş, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa il merkezindeki başka hastaneye sevk edildi.

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        #trafik kazası
        #Şanlıurfa
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