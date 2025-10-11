Habertürk
        Şanlıurfa'da bıçaklı saldırı: 1 ölü

        Şanlıurfa'da sokakta bıçaklı saldırıya uğrayan kişi, yaralı halde motosikletiyle hastaneye gitmek isterken yolda araçtan düşüp öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2025 - 01:28 Güncelleme: 11.10.2025 - 01:28
        Şanlıurfa'da bıçaklı saldırı: 1 ölü
        Olay, gece saatlerinde Güllübağ Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ferit Abrak (32), sokakta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Abrak, sırtına saplanan bıçakla motosikletine binip hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Bir süre motosikletiyle ilerleyen Abrak, kan kaybı nedeniyle hastaneye ulaşamadan yolda yere yığıldı. Sırtında bıçak saplı halde yerde hareketsiz yatan Abrak’ı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferit Abrak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yeri incelemesinin ardından Abrak’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, cinayet şüphelisi ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
        Habertürk Anasayfa