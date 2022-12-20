Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Giriş: 20.12.2022 - 18:48 | Güncelleme: ABONE OL
Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Akrabalar arasında silahlı kavga! 3 yaralı
0:00 / 0:00
AA

Maşuk Mahallesi'nde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada F.Ş, E.Ş. ve İ.Ş. yaralandı.

AA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan F.Ş. ve E.Ş. ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. İ.Ş. ise minibüsle bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Atatürk Bulvarı üzerinde bir araca çarparak duran minibüsteki İ.Ş, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
"Bahmut yönü kilit öneme sahip"
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.