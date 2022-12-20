Akrabalar arasında silahlı kavga! 3 yaralı

Maşuk Mahallesi'nde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada F.Ş, E.Ş. ve İ.Ş. yaralandı.

AA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan F.Ş. ve E.Ş. ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. İ.Ş. ise minibüsle bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Atatürk Bulvarı üzerinde bir araca çarparak duran minibüsteki İ.Ş, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.