Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına saldırı anı kamerada

AA

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 2 sağlık çalışanı darbedildi. Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada sağlık görevlileri S.K. ve İ.Ö, 3 kişinin saldırısına uğradı.

AA'nın haberine göre, hastane polisinin müdahalesiyle sonlandırılan olayda darbedilerek yaralanan sağlık çalışanları tedaviye alındı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SALDIRININ FAİLLERİ GÖZALTINA ALINDI

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ceylanpınar ilçemizde maalesef ki 2 sağlık personelimiz darbedildi. Olayın failleri, adli makamlarca gözaltına alındı. Süreci yakinen takip ediyorum ve yaşanan bu olayı kınıyorum. Değerli sağlık çalışanlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."