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Şanlıurfa'da 2 sağlık çalışanına saldırı anı kameraya yansıdı

Şanlıurfa Ceylanpınar'da 2 sağlık çalışanı, 3 kişinin tekmeli yumruklu saldırısıyla darbedildi. Sağlık çalışanlarının yaralandığı olayın şüphelileri gözaltına alınırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Giriş: 25.04.2023 - 03:20 | Güncelleme: ABONE OL
Şanlıurfa'da 2 sağlık çalışanına saldırı anı kameraya yansıdı
Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına saldırı anı kamerada
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AA

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 2 sağlık çalışanı darbedildi. Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada sağlık görevlileri S.K. ve İ.Ö, 3 kişinin saldırısına uğradı.

AA'nın haberine göre, hastane polisinin müdahalesiyle sonlandırılan olayda darbedilerek yaralanan sağlık çalışanları tedaviye alındı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SALDIRININ FAİLLERİ GÖZALTINA ALINDI

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ceylanpınar ilçemizde maalesef ki 2 sağlık personelimiz darbedildi. Olayın failleri, adli makamlarca gözaltına alındı. Süreci yakinen takip ediyorum ve yaşanan bu olayı kınıyorum. Değerli sağlık çalışanlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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