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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Show TV'nin, yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu'nun Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden merak artıran ikinci tanıtım yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 22:42 Güncelleme: 13.10.2024 - 22:42
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        'Sandık Kokusu'ndan yeni tanıtım
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        Tanıtımda Gülnaz etkilendiği adam için kendisine daha fazla özen göstermeye başlarken Ayça da Bora’nın kendisinden hoşlandığını düşünüyor. Filiz’in tartışma yaşadığı adama Hasan, kendi yöntemleriyle cezasını veriyorken bunu öğrenen Filiz uyarısını yapıyor. Lale, Reha’ya çocukların annesinden ayrılmaması gerektiğini söylerken Karsu’nun “Beter edeceğim sizi beter!” sözü izleyicilerde yayınlanacak bölümde neler olacağına dair heyecanı arttırıyor.

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        30. BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Karsu, Kıvanç ve Irmak adliyeden çıktıktan sonra Can'ın ihanetini keşfetti ve onu takip etmeye karar verdi. Can'ın Reha ile olan iş birliği, Karsu'nun çocuklarını geri alma mücadelesini karmaşık bir hale getirdi. Karsu, çocuklarıyla konuşmak için Reha'nın evine gitti. Ancak Reha'nın manipülasyonları çocuklarını Karsu'ya karşı çevirdi ve Karsu büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Karsu, tüm çabalarına rağmen çocuklarını kazanamayacağını anladı ve onları Reha'ya bıraktı. Karsu, işine geri dönme kararı alarak Bora ile daha fazla etkileşimde bulundu.