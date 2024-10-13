'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

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Tanıtımda Gülnaz etkilendiği adam için kendisine daha fazla özen göstermeye başlarken Ayça da Bora’nın kendisinden hoşlandığını düşünüyor. Filiz’in tartışma yaşadığı adama Hasan, kendi yöntemleriyle cezasını veriyorken bunu öğrenen Filiz uyarısını yapıyor. Lale, Reha’ya çocukların annesinden ayrılmaması gerektiğini söylerken Karsu’nun “Beter edeceğim sizi beter!” sözü izleyicilerde yayınlanacak bölümde neler olacağına dair heyecanı arttırıyor.

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30. BÖLÜMDE NELER OLDU?