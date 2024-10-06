'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı
Show TV'nin, yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu'nun Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden merak artıran ikinci tanıtım yayınlandı.
Giriş: 06.10.2024 - 23:47 Güncelleme: 06.10.2024 - 23:47
Yayınlanan tanıtımda Hasan ve Filiz’in aşkı dolu dizgin devam ederken Gülnaz’ın yüzleri güldüren halleri bölüme renk katacağının sinyallerini veriyor. Bora’nın Ayça’ya beyaz gül göndermesi Karsu’nun aklını karıştırıyor ve anlamını öğrenmesiyle ‘Biz bitti demeden bitmez’ sözleri yeni bölümde ‘Neler olacak?’ sorusunu akıllara getiriyor.