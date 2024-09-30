'Sandık Kokusu'nun, ikinci tanıtım yayımlandı

SHOW TV'nin, yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu'nun çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden merak artıran ikinci tanıtım yayınlandı.

'Sandık Kokusu'nun 29'uncu Bölüm 2'nci Tanıtımı;

Filiz ve Gülnaz'ın tatlı atışmalarının yüzleri güldürdüğü renkli tanıtımda Ayça, Bora'yı tavlamak için adım adım ilerlemeye devam ediyor. Bora'nın Karsu'yu çağırma sebebi ve ikilinin ne konuşacağı merak konusu oluyor.

Filiz, Kemal komisere aylarca onu oyalayacak sahte belgeler verdi. Hasan, yaptığı plana güvenerek hiçbir şey olmayacağından emin bir şekilde Filiz'i rahatlatmaya çalıştı. Filiz, Gülnaz'ın bahçeye çamaşırları asmasından dolayı şok olurken aralarında geçen diyalog izleyicilerin yüzünü güldürdü. Bu sebeple şikayete gelen komşu, Gülnaz'ı evin temizlikçisi sanınca kavga çıktı. Kıvanç, davası için ne plan yapacağını düşünürken Irmak ve Mert yardımına koştu. Kıvanç'ın intikam almak istediği adamın mahallesinde ev tutan ikilinin planı, o adamın suçlu olduğunu kanıtlamaktı.

Filiz ve Hasan yeni evlerinde kutlama yemeği yapmaya karar verdiler. Gülnaz, kendi yöresine ait yemekler yapmaya başlayınca Filiz'le aralarında bir yemek yarışı yaşandı. Hasan, yemeğe Bora ve Kıvanç'ı da çağırdı. Ayça'nın yemekte Bora'dan hoşlanması ve onunla sohbet etmeye çalışması dikkat çekti. Ayça'nın davranışları şaşkınlıkla takip edildi. Tüm bunlar yaşanırken İstanbul'a dönen Can, Lale’yi aradı. İkili yemeğe çıkarken, Lale gerçekten Can'dan hoşlanmaya başladı ve kendi sırlarını birbirlerine anlattılar.

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Karsu, Bora ile iş için helikopterle yolculuk yaparken korku dolu anlar yaşadı ve bu durum izleyicileri gülümsetti. Nazlı, kursa kayıt olduğu için Gülnaz'ın dönüş bileti alındı. Gitmemek için hasta numarası yapan Gülnaz'ın 2 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Dizinin final sahnesinde ise Reha, çocuklarını yalan yanlış bilgilerle doldurdu. Reha'ya inanan çocuklar annelerine karşı tavır aldı ve onunla konuşmamaya başladılar. Karsu bu durumu öğrenince şirkete gelen Reha'ya saldırdı. Tüm bu kargaşaya tanık olan Bora, şirkette böyle bir şey yaşandığı için Karsu'yu işten kovdu.