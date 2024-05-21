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        'Sandık Kokusu'ndan yeni fragman

        SHOW TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi 'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 12:41 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:41
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        Yeni fragman yayınlandı
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        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nun yarın yayınlanacak olan 23'üncü bölümüyle ilgili ipuçlarının verildiği fragman yayınlandı.

        Çocuklarının velayetini kaybeden Karsu’nun zor günler yaşadığının görüldüğü tanıtımda Reha’nın çocukları Karsu’ya göstermemesi ve siteden taşınması yeni bölümde olacaklara dair heyecanı giderek arıtıyor. Yaşananlardan dolayı gitmeye karar veren Atilla’nın vedası duygu yüklü anları ekrana getirirken, Irmak’ın karşılaştığı Kıvanç’ın hikâyesi merakla bekleniyor.

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        'SANDIK KOKUSU'NUN 23. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Mahkeme çıkışı, Reha ve Karsu arasında bir arbede yaşanır. Karsu yıkılmıştır, kaybedecek bir şeyi kalmamıştır. Reha’nın ise geri adım atmaya niyeti yoktur. Karsu’nun çocuklarla iletişimini kesmek için her türlü yola başvurur. Mert, Irmak’a çalıştığı mekânda iş ayarlar. Filiz de estetikçisi Serdar ile çalışmaya başlar. Karsu ise Atilla ile son kez konuşmaya karar verir. Olanlarla tek başına mücadele etmek için Atilla’dan gitmesini ister.

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen, Serkay Tütüncü, Sercan Badur ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

        'Sandık Kokusu' yeni bölümüyle 22 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’de SHOW TV’de...

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        #sandık kokusu

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