Sandık Kokusu'nda bu akşam neler olacak? Sandık Kokusu 35. bölüm canlı izle
Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Sandık Kokusu, 35. bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizinin yeni bölümü büyük bir heyecanla beklenirken, haberimizde yeni bölüm özetini ve diziyi canlı izleyebileceğiniz linki paylaştık. İşte, Sandık Kokusu yeni bölüm canlı izleme ekranı...
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Güçlü oyuncu kadrosu ve izleyiciyi ekran başına kilitleyen hikâyesi ile Sandık Kokusu bu akşam bir kez daha izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 35. bölümü yayınlanacak diziyi Show TV'nin canlı yayın ekranından anlık ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz. İşte, Sandık Kokusu 35. bölüm canlı izleme linki...
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SANDIK KOKUSU 35. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Öpüşme konusunu konuşmak isteyen Bora, Karsu’nun huzursuz olduğunu görünce konuyu kapatır. İkili, olayı yaşanmamış gibi davranmaya devam eder.
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Filiz evi terk edince Hasan evde terör estirir. Zehra’nın abisini arayarak Zehra’yı evden gönderirken, Gülnaz’a Urfa’ya dönüş bileti almıştır.
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SANDIK KOKUSU'NDA BU AKŞAM
Yaptığı taktiklerin Bora’da bir türlü işe yaramadığını gören Ayça, başka yollar denemeye karar verir. Filiz’e kendini bir türlü affettiremeyen Hasan’ın imdadına Kıvanç yetişir.
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Kulübü onlar için kapattırıp özel bir yemek düzenler. İş yemeğinden dönen Karsu'yu Borsa, evine bırakır.
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Karsu ve Bora'yı görünce sinir olan Reha, laf atıp uğraşmaya başlar. Daha fazla dayanamayan Karsu, Hande meselesini Reha'nın yüzüne haykırır.
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SANDIK KOKUSU 35. BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarına gelecek Sandık Kokusu'nun 35. bölümünü canlı yayın ekranından kesintisiz bir şekilde izleyebilirsiniz.
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SANDIK KOKUSU’NUN 34. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Karanlıkta karşılaşan ve yanlışlıkla öpüşen Karsu ile Bora, elektrikler geri geldiğinde utanarak uzaklaştılar. Karsu hızla evden çıkarken Bora, şaşkın bir şekilde Ayça’yı karşıladı. Ayça, Bora’yla yemek yerken evlilikle ilgili farklı düşüncelerini anlattı ama Bora'nın aklı hâlâ Karsu’daydı. Kıvanç’ın yeni kız arkadaşıyla tanışan Irmak, yaşadığı hayal kırıklığını Karsu’yla paylaştı. Reha, işlerinin kötü gittiğini ve kira ödemekte zorlandığını söyledi. Mal sahibi Kamil ödeme talep etti ve Reha zaman istedi. Filiz, komşuları Selma ve Yılmaz ile bahçede kahve içerken, Hasan’ın işine olan titizliğinden bahsetti. Aslında gizli polis olan Yılmaz ve Selma, Hasan’ın iş defterini ele geçirmek için plan yapmaya başladı. Komiser Kemal, bu işte başarılı olurlarsa terfi alacaklarını söyledi. Ömer ve Nazlı kafede birbirlerinden özür diledi ve barıştılar. Dilaver, bu durumu gördü ve aralarındaki arkadaşlığın daha fazlası olabileceğini sezdi. Bu durumdan Filiz’e bahsetti. Hande, gizli sevgilisi Mete ile otelde buluştu ve ilişkilerinin yasak olmasından duyduğu heyecanı dile getirdi. Hasan, Mert, Bora ve Kıvanç kebapçıda bir araya geldi ve dertleşti. Kıvanç, Irmak’a olan hislerini açarken, Hasan da gençlere sevda ve aşk arasındaki farkı anlatarak öğütler verdi. Bu sırada Karsu ve Irmak ise rahatlamak için bir meyhaneye gitti ve şarkıcı Derya Bedavacı ile şarkı söyleyerek eğlendiler. Karsu, Bora’yla iş için evinde bir araya gelince büyük bir panik yaşadı. Onun telaşlı halini gören Bora, öpüştükleri anın konusunu açınca Karsu ne yapacağını şaşırdı. Bölümün finalinde ise Gülnaz, Zehra’ya artık gitmesi gerektiğini söylese de Zehra, Hasan’ı geri kazanmak istediğini söyleyip kalacağını ifade etti. Zehra, Hasan’la geçmişinden bahsederken Filiz, bu konuşmaları duyunca büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Hızlıca eşyalarını toparlayıp, Hasan’dan ayrılmaya karar verdi. Eve elinde çiçeklerle dönen Hasan, Filiz’i valizleriyle evi terk ederken bulunca şoke oldu.