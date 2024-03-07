'Sandık Kokusu' izleyicileri ekran başına kilitledi

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SHOW TV'nin sevilen dizisi O3 Medya yapımı 'Sandık Kokusu'nun soluksuz izlenen bölümü; #SandıkKokusu etiketi ile yaklaşık 7 saat boyunca TT listesinde kalarak sosyal medyanın gündemine oturdu. ABC1 20+’da 5.04 izlenme oranı 12.48 izlenme payı, AB grubunda 4.63 izlenme oranı 13.30 izlenme payı, Total’de ise 4.45 izlenme oranı 11.11 izlenme payı elde etti.

YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

REHA, HASAN BABA’YA ATİLLA’YI ŞİKÂYET ETTİ

'Sandık Kokusu’nun yayınlanan 13'üncü bölümünde; Atilla’nın Ozan adına kendisine mesaj attığını öğrenen Karsu çok sinirlendi. Atilla, Ozan’ın sokak serserileri tarafından öldürüldüğünü ve Deniz üzülmesin diye bu gerçeği sakladığını söyledi. Atilla’nın açıklamasına ikna olan Karsu, Ozan’ın ölüm haberiyle büyük bir yıkım yaşadı. Lale, Atilla’nın gerçekte kim olduğunu öğrendi. Lale’ye mafya olduğunu açıklamak zorunda kalan Atilla, Reha’ya bir şey söylememesi konusunda sert bir uyarıda bulundu ancak Lale, abisini koruyabilmek için ona her şeyi anlattı. Reha, fabrikasında çıkan yangında bulunan çakmağı hatırladı ve Atilla’nın Hasan Başkaya’nın oğlu olduğunu anladı. Sessizce bu işi halledeceğini söyleyen Reha, Hasan’a ulaşmanın bir yolunu buldu ve hapishanede onu ziyaret etti. Hasan’a Atilla’yı şikayet eden Reha, Karsu ile olan ilişkisinden bahsetti. Bu durumu kabullenemeyen Hasan, hemen adamı Dilaver’i çağırdı ve Atilla ile ilgili her şeyi anlatmasını istedi. Hem Karsu’yla olan ilişkisini hem de Cengizhan’ın hala hayatta olduğunu öğrenen Hasan, hapishaneden çıkıp Atilla’yla konuşmak için hemen harekete geçti.

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Reha, Hasan Baba’ya Atilla’yı şikayet ediyor;

Bu sırada Karsu ve Atilla’nın ilişkisi ise artık gerçek bir ilişkiye dönüştü. İkili artık aşklarını saklamamaya karar verdi. Atilla, Karsu’yla romantik bir akşam planlarken, Dilaver’den Hasan Baba’nın çiftlikte onu beklediği haberini aldı. Büyük bir tedirginlikle babasının karşısına çıkan Atilla, duydukları karşısında şoke oldu. Her şeyden haberi olan Hasan, Atilla’yı Karsu ile tehdit etti. Atilla, Karsu’ya ve çocuklarına bir şey olmasın diye başka bir sevgilisi olduğunu söyledi. Hasan, bu kadınla tanışmak isteyince işler içinden çıkılmaz bir hal aldı. Çünkü Atilla, mecbur kaldığı için Lale’yi arayıp çağırdı. Hasan, Atilla’nın yalan söylediğini bildiği için onu cezalandırmak istedi ve Lale ile Atilla’yı yıldırım nikahıyla evlendirmeye karar verdi.

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Karsu ve Atilla’nın romantik gecesi;

ATİLLA VE LALE EVLENDİ

Final sahnesinde yaşananlar bölüme damgasını vurdu. Atilla’yı köşeye sıkıştırmayı başarıp Karsu’dan uzak tutacağı için büyük bir mutluluk yaşayan Reha, sitede Atilla ve Lale’nin nikah yemeğini organize etti. Karsu ve ailesi her şeyden habersiz davet edildiği bu yemeğe katıldı. Atilla’dan bir süredir haber alamadığı için meraklanan Karsu aniden karşısında Atilla ve Lale’yi gelin ve damat olarak buldu. Karsu ve Atilla’nın finaldeki acı dolu bakışları izleyicileri derinden etkiledi.

İşte bölüme damgasını vuran final sahnesi;

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

“HAYATIMDA İLK DEFA KENDİMİ DEĞERLİ HİSSETMİŞTİM…”

Yeni bölüm tanıtımda Atilla ve Lale’nin evlendiğini öğrenen Karsu gözyaşlarına boğulurken, Atilla’nın Lale ile kendisini aynı anda idare ettiğini düşünüyor. Lale’yle aynı evde kalmak zorunda olan Atilla’nın öfkesi dikkat çekerken, Karsu’nun “Hayatımda ilk defa kendimi değerli hissetmiştim” sözleri izleyenleri etkiliyor. Atilla ve Lale’nin ani gelişen şoke edici evliliğinin ardından neler olacağı merakla bekleniyor.

'Sandık Kokusu’nun 14. Bölüm Tanıtımı;

'Sandık Kokusu' yeni bölümüyle çarşamba saat 20.00’de Show TV’de.