'Sandık Kokusu' 48'inci bölümüyle ekrana geldi

SHOW TV'de ekrana gelen, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği 'Sandık Kokusu', dün akşam yayınlanan heyecan dolu 48'inci bölümüyle izleyenlerin beğenisini kazandı. #SandıkKokusu etiketiyle 1 saat 50 dakika TT listesinde yer alan dizinin bölümü izleyicilerden ilgi görürken Irmak ve Kıvanç’ın vedası duygu dolu anlar yaşattı.

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'SANDIK KOKUSU'NUN 48'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çağla, yalıya gelip pozitif olan test sonucunu Bora ve Karsu’ya gösterdi. Bora ve Karsu şok içinde ne yapacaklarını bilemediler. Nazan, Çağla’yı Filiz ve Gülnaz’ın tuttuğunu iddia edip kanıt olarak da onların laboratuvara girmeye çalışırkenki görüntülerini gösterdi.

Karsu, inanmayıp inkar etti ve durumun açıklığa kavuşması için Filiz ve Gülnaz’ı yalıya çağırdı. Filiz, tüm olayları başından itibaren anlattı. Nazan, ikinci bir test yapıldığını duyunca daha fazla üsteleyemedi ve Çağla, Nazan’ın uyarısından dolayı bütün suçu üstlenerek para için ortaya böyle bir şey attığını söyledi. Karsu ve Bora rahat bir nefes alırken, konu kapanmış oldu.

Gerçekler ortaya çıktı;

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Bu esnada Ayça ile barışan Hakan Suriye’ye gitmekten vazgeçti. Şirketin başına geçen Hakan değişiklikler yapacağını söylediğinde İhsan, Ayça’yı işe aldı. İş için İzmir’e gitmesi ve bir süre orda yaşaması gereken Kıvanç, kariyeri için önemli olan bu durumu Irmak’a anlattı. Kıvanç’a destek olmak isteyen Irmak, İzmir’e taşınmalarına karar verdi.

"Gitmemesi için elimden geleni yaptım";

İhsan, hayatını Gülnaz ile paylaşmak istediğini söyleyerek evlenme teklifi etti. Gülnaz, büyük bir mutlulukla kabul etti. Evleneceğini Nazlı’ya söylerken dokunaklı bir konuşma yapan Gülnaz, izleyiciye duygu dolu anlar yaşattı. Vakit kaybetmeden Gülnaz’ı istemeye gelen İhsan için Hasan’ın sürpriz soruları vardı. Gülnaz’ın kalbi ağzında atarken İhsan’ın zor soruları cevaplandırması ise izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. İstemenin ardından sözlenen Gülnaz ve İhsan çifti evlilik için ilk adımlarını attılar.

Hasan'dan İhsan'a özel sorular; Karsu ve Bora akşam yemeğine çıkmak için sözleştiler ama Karsu, Bora’yı aradığında telefonu Veronika açtı ve Bora’nın toplantıda olduğunu söyledi. Bora’nın haber vermemesine bozulan Karsu bir şey belli etmese de Bora durumu telafi edeceğinin sözünü verdi. Bu esnada Filiz, Nazan için bir aşk planı hazırladı. Bunun için Ekrem’le anlaşan Filiz planını gerçekleştirmeye başladı. Irmak ve Kıvanç için sürpriz veda yemeği düzenleyen Filiz ve Hasan, herkesi evlerinde topladı. Geldiklerinde sevdikleri herkesi karşılarında gören Irmak ve Kıvanç hem şaşırdı hem mutlu oldular. Ailecek hep beraber geçirdikleri bu son akşam yemeği sıcacık dakikaları ekranlara getirdi. Gece sonunda duygusal bir vedalaşma yaşandı. Irmak ve Kıvanç yeni hayatları için yola çıktılar. İşte duygu dolu final sahnesi; “HAYATININ EN BÜYÜK HATASINI YAPTIN FİLİZ HANIM!” Yayınlanan bölümün ardından 49'uncu bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Karsu, Bora’nın yoğun iş temposu sebebiyle mutsuzlaşırken Ayça, Hakan’ın halasıyla tanışıyor. Filiz, Nazan’a kurduğu aşk planını hız kesmeden gerçekleştirmeye devam ederken Gülnaz ve görümcesi arasında geçen atışmalar eğlenceli dakikalar yaşatıyor. Filiz’in planından haberdar olan Nazan’ın ne yapacağı ve Karsu ile Bora çiftinin neler yaşayacağı merakla bekleniyor. 'Sandık Kokusu’nun 49'uncu Bölüm Tanıtımı; 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Pamir Pekin (Hakan) ve Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. 'Sandık Kokus', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.