Kültür ve Turizm Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde verilen şehitlerden dolayı sanatsal faaliyetlere 3 gün ara verildiğini açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sanatsal faaliyetler 3 ara verildiğini şöyle duyurdu: Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu Mehmetçiklerimizin şehit olması sebebiyle Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğümüz ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüzün tüm sanatsal faaliyetlerine 3 gün süreyle ara verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurur, aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet dileriz.