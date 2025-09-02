Samsunspor, Fransız oyuncuyu açıkladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fransız kanat oyuncusu Tanguy Coulibaly'yi kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fransa'nın Montpellier takımında forma giyen Tanguy Coulibaly ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

24 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Öte yandan kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Belçikalı futbolcu Landry Dimata yolların ayrıldığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi

HOŞ GELDİN TANGUY COULIBALY



Kulübümüz, Fransız futbolcu Tanguy Coulibaly ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır.



Artık yeni yolculuğunda Atatürklü Arma için sahaya çıkacak! ⚽️



— Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) September 2, 2025

"Kulübümüze geldiğin günden beri enerjin, neşen ve güler yüzünle unutulmaz izler bıraktın. Atatürklü armaya gösterdiğin saygı, sahadaki çaban ve Avrupa Ligi serüvenindeki katkıların bu tarihi sezon için çok kıymetliydi. Her şey gönlünce olsun."