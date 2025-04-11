Samsunspor: 0 - Galatasaray: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta açılış maçında Reeder Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. 2 golün çıktığı mücadeleyi konuk takım 2-0 kazandı.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Yunus Akgün ve 47'de Victor Osimhen kaydetti.

Bu sonucun ardından 4 maçtır galip gelemeyen Samsunspor 51 puanda kaldı. Son lig maçında Beşiktaş'a mağlup olan G.Saray ise bu galibiyetle 74 puana yükseldi ve 1 maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı.

Ligin 32. haftasında Samsunspor deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak. G.Saray ise sahasında Bodrum FK'yı ağırlayacak.

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G.SARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile oynadıkları derbinin 11'ine göre Samsun karşısında 2 değişiklik yaptı. Buruk; Günay Güvenç ile Kaan Ayhan'ın yerine Fernando Muslera ile Roland Sallai'ye görev erdi.

Sarı-kırmızılılarda Przemysaw Frankowski kırmızı kart cezasından dolayı, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay ve Elias Jelert de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

SALLAI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

4 maç sonra ilk 11'de başlayan Roland Sallai, mücadelenin 70. dakikasında sarı kart görerek 32. hafta oynanacak Bodrum FK maçında cezalı duruma düştü.