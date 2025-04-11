Samsunspor: 0 - Galatasaray: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Reeder Samsunspor sahasında lider Galatasaray'ı ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 2-0 kazanırken; galibiyeti getiren golleri Yunus Akgün ve Victor Osimhen kaydetti. Ev sahibi ekibin galibiyet hasreti ise 4 maça çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 31. hafta açılış maçında Reeder Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. 2 golün çıktığı mücadeleyi konuk takım 2-0 kazandı.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Yunus Akgün ve 47'de Victor Osimhen kaydetti.
Bu sonucun ardından 4 maçtır galip gelemeyen Samsunspor 51 puanda kaldı. Son lig maçında Beşiktaş'a mağlup olan G.Saray ise bu galibiyetle 74 puana yükseldi ve 1 maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı.
Ligin 32. haftasında Samsunspor deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak. G.Saray ise sahasında Bodrum FK'yı ağırlayacak.
G.SARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile oynadıkları derbinin 11'ine göre Samsun karşısında 2 değişiklik yaptı. Buruk; Günay Güvenç ile Kaan Ayhan'ın yerine Fernando Muslera ile Roland Sallai'ye görev erdi.
Sarı-kırmızılılarda Przemysaw Frankowski kırmızı kart cezasından dolayı, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay ve Elias Jelert de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.
SALLAI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
4 maç sonra ilk 11'de başlayan Roland Sallai, mücadelenin 70. dakikasında sarı kart görerek 32. hafta oynanacak Bodrum FK maçında cezalı duruma düştü.
SAMSUNSPOR, SON GALİBİYETİNİ 2005’TE ALDI
Galatasaray, Samsunspor’a karşı uzun süredir kaybetmiyor. Son olarak 26 Şubat 2005 tarihinde Samsun’da oynanan maçı ev sahibi 2-1’lik skorla kazanırken, ondan sonraki 7 mücadelede Galatasaray sahadan galip ayrıldı.
G.SARAY LİGDE SADECE BEŞİKTAŞ’A YENİLDİ
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig’de sadece Beşiktaş’a mağlup olurken, Kasımpaşa (2), Eyüpspor, Hatayspor ve Fenerbahçe ile berabere kaldı. Samsunspor ise Beşiktaş, Konyaspor, Galatasaray, Eyüpspor, Başakşehir, Rizespor, Kasımpaşa ve Antalyaspor’a yenilirken, Fenerbahçe (2), Alanyaspor, Sivasspor, Beşiktaş ve Göztepe ile berabere kaldı.
GALATASARAY’DA 4 EKSİK
Galatasaray, Samsunspor karşılaşmasında kırmızı kart cezalısı Frankowski ile tedavisi devam eden Jelert, son antrenmanda aldığı darbe sonrası dizinde esneme olan Kaan Ayhan ve kasığında zorlanma olan Kerem Demirbay kadroda yer almadı. Samsunspor’da ise sakatlıkları bulunan Bennasser, Celil ve Bola maçta forma giyemedi.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Samsunspor atağında Van Drongelen'in ara pasıyla topla buluşan Holse, ceza sahasına girer girmez düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Önce orta sahayı gösteren hakem Ozan Ergün, VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
14. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Osimhen'in ceza sahası içinden sert şutunda Yunus Emre Çift'ten dönen top Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
40. dakikada Muja'nın pasında Holse'nun ceza sahasında ayak koyduğu topu, kaleci Muslera kurtararak gole izin vermedi.
Galatasaray maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
47. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Yunus Akgün'ün ara pasında ceza sahasıda topla buluşan Osimhen, kaleci Okan Kocuk'un yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
63. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Osimhen'in pasında altpasta müsait durumda topla buluşan Sara, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.
81. dakikada Samsunspor atağında Zeki Yavru'nun sağ çaprazdan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Moundilmadji'nin kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
88. dakikada Galatasaray'ın kazandığı köşe atışını Mertens kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasına iyi yükselen Abdulkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
89. dakikada Berkan Kutlu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Ahmed Kutucu, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Okan Kocuk'a çarpan top yine Ahmed Kutucu'nu önünde kaldı. Ahmed Kutucu'nun yerden şutunda kaleci Okan Kocuk ikinci kez gole izin vermedi.
Galatasaray, maçı 2-0 kazandı.