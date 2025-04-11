Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Samsun merkezli 18 ildeki "change" araç operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        18 ilde "change" araç operasyonu: 9 tutuklama

        Samsun merkezli 18 ilde ağır hasarlı araçları satın alıp çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan ya da yurt dışından getirilenlerle "change" yaparak başka kişilere sattıkları iddiasıyla yakalanan 50 şüpheliden 9'u tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 23:45 Güncelleme: 11.04.2025 - 23:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        18 ilde "change" araç operasyonu: 9 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince düzenlenen "Satır" operasyonunda gözaltına alınan 50 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden 20'si ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 11'i savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

        Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklandı, 10'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı marka ve modeldeki yanmış, yakalamalı/hacizli ve enkaz altından çıkarılan ağır hasarlı araçların, motor ve şasi numaraları ile orijinal özelliklerini değiştirerek Romanya'dan getirilen gümrük kaçağı ve piyasa değerinin 50 milyon lira olduğu değerlendirilen 15 tır, 6 dorse ve 2 otomobil ile "change" yapılıp satılması suretiyle "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "kaçakçılık" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürütmüştü.

        Samsun Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün incelemesinin ardından gözaltı kararı verilen 50 zanlı, Samsun, İstanbul, Konya, İzmir, Eskişehir, Sakarya, Mersin, Manisa, Mardin, Şırnak, Amasya, Isparta, Burdur, Çorum, Erzurum, Antalya, Edirne ve Kırşehir'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Samsun
        #samsun haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüştü
        "Hakem kendini sorgulamalı!"
        "Hakem kendini sorgulamalı!"
        G.Saray Samsun'da hata yapmadı!
        G.Saray Samsun'da hata yapmadı!
        Almanya: Ukrayna'nın savaşa devam edebileceğini Rusya anlamalı
        Almanya: Ukrayna'nın savaşa devam edebileceğini Rusya anlamalı
        "Galatasaray'ın net penaltısı verilmedi"
        "Galatasaray'ın net penaltısı verilmedi"
        İstanbul'dan Uludağ gözüktü
        İstanbul'dan Uludağ gözüktü
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
        İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
        Minguzzi ailesine tehdide 5 tutuklama
        Minguzzi ailesine tehdide 5 tutuklama
        "Türkiye teknoloji köprüsü olabilir"
        "Türkiye teknoloji köprüsü olabilir"
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        Bahçeli'den açıklamalar
        Bahçeli'den açıklamalar
        Trump'tan Rusya'ya çağrı
        Trump'tan Rusya'ya çağrı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        Meslektaşına âşık oldu
        Meslektaşına âşık oldu
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Habertürk Anasayfa