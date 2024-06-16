Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Mert Demir rüzgarı

REKLAM advertisement1

Samsun Kültür Yolu Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor. Festival kapsamında, kendine has yorumuyla dikkat çeken, son dönemin yükselen yıldızı Mert Demir, Batı Park Sahne’de hayranlarıyla

buluştu.

"BANA DESTEK OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM"

3 gün önce bir ameliyat geçirdiğini vurgulayan Demir, “Bir şekilde buraya gelmeyi başarabildim. Bana eşlik eder, bana destek olursanız çok sevinirim” diyerek konserine başladı.

Mert Demir; 'Pusulam Rüzgar', 'Acı Veriyor', 'Gözlerime Bak', 'Sadece', 'Ateşe Düştüm' ve 'Antidepresan' gibi şarkıları ve farklı bestecilerin eserlerinden oluşan geniş repertuvarı ile Samsunlu hayranları için seslendirdi.