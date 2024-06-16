Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Mert Demir rüzgarı

        Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Mert Demir rüzgarı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Samsun'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gününde sahne alan ünlü sanatçı Mert Demir'in konserine on binlerce Samsunlu akın etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2024 - 14:33 Güncelleme: 16.06.2024 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Mert Demir rüzgarı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun Kültür Yolu Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor. Festival kapsamında, kendine has yorumuyla dikkat çeken, son dönemin yükselen yıldızı Mert Demir, Batı Park Sahne’de hayranlarıyla

        buluştu.

        "BANA DESTEK OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM"

        3 gün önce bir ameliyat geçirdiğini vurgulayan Demir, “Bir şekilde buraya gelmeyi başarabildim. Bana eşlik eder, bana destek olursanız çok sevinirim” diyerek konserine başladı.

        Mert Demir; 'Pusulam Rüzgar', 'Acı Veriyor', 'Gözlerime Bak', 'Sadece', 'Ateşe Düştüm' ve 'Antidepresan' gibi şarkıları ve farklı bestecilerin eserlerinden oluşan geniş repertuvarı ile Samsunlu hayranları için seslendirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mert Demir
        #Samsun Kültür Yolu Festivali

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'da oğlunu öldürdü! Yerinden kıpırdamadı
        Antalya'da oğlunu öldürdü! Yerinden kıpırdamadı
        Sedef Güler'in katil zanlısı sınırda yakalandı!
        Sedef Güler'in katil zanlısı sınırda yakalandı!
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Zaniolo için yeni teklif!
        Zaniolo için yeni teklif!
        Otoyollara çelik koruma
        Otoyollara çelik koruma
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Bile bile kural ihlali! Yasak pankartının yanında kestiler
        Bile bile kural ihlali! Yasak pankartının yanında kestiler
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        Bayramın ilk gününde uzun araç kuyrukları!
        Bayramın ilk gününde uzun araç kuyrukları!
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Mourinho onu istiyor!
        Mourinho onu istiyor!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Real Madrid iddiası
        Real Madrid iddiası
        15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü!
        15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü!
        Mescid-i Aksa'da bayram namazına kısıtlama
        Mescid-i Aksa'da bayram namazına kısıtlama
        Kurban Bayramı için 8 beslenme tüyosu!
        Kurban Bayramı için 8 beslenme tüyosu!
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Habertürk Anasayfa