Samsun Bafra hava durumu araştırılıyor. Meteoroloji bölgedeki vatandaşlar için gök gürültülü yağmurun beklendiği konusunda uyardı. Meteoroloji'nin son verilerinde de Samsun'da önümüzdeki günlerde üst üste yağışlı havanın etkili olacağı yer alıyor. Samsun Bafra hava durumundan ayrıntılar haberimizde.

SAMSUN HAVA DURUMU - 12 TEMMUZ

Meteoroloji'nin verilerine göre bugün etkili olacak yağmur öğleden sonra yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacak. Ancak Pazar günü hariç Çarşamba gününe kadar bölgede yağmur aralıklarla devam edecek. Bölgede hava sıcaklığı ise en yüksek 25 - 28 derece arasında olacak.

Saat Beklenen Hadise Sıcaklık (°C) Hissedilen Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar Yönü Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) CUMA 09.00 - 12.00 23 23 79 16 34 CUMA 12.00 - 15.00 25 25 66 19 37 CUMA 15.00 - 18.00 23 23 64 17 37 CUMA 18.00 - 21.00 21 21 72 10 30 CUMA 21.00 - 24.00 20 20 81 9 19

BAFRA HAVA DURUMU

Bafra'da da aynı hava durumu şartları geçerli, ancak sıcaklık şehir merkezine göre birkaç derece daha düşük.