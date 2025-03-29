Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun haberleri: Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu | SON HABERLER | Son dakika haberleri

        Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!

        Samsun'da, Ramazan Bayramı arifesinde mezarlık ziyaretine giden iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından çıkan silahlı kavgada 2'si kadın, 4 kişi yaralandı. Polis, kaçan zanlıları arıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 14:20 Güncelleme: 29.03.2025 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, sabah saatlerinde kabir ziyareti için Göğceli Mezarlığı’na giden iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

        TARAFLAR SİLAHLARINI ÇEKTİ

        DHA'daki habere göre kavgada taraflar silahlarını çekip birbirine ateş etti, 2’si kadın 4 kişi yaralandı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        REKLAM

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        KAÇAN ZANLILAR ARANIYOR

        Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Samsun
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!
        Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Ayşe'nin öldüğü 'reklam panosu' davasında 15 günde tahliye
        Ayşe'nin öldüğü 'reklam panosu' davasında 15 günde tahliye
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "Seni vuracağım"
        "Seni vuracağım"
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Habertürk Anasayfa