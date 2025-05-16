Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun haberleri: Ablasını kaçıran kuzenini sokakta öldürdü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Ablasını kaçıran kuzenini sokakta öldürdü!

        Samsun'da, daha önce evlenmek için ablasını kaçıran kuzeni 29 yaşındaki Okan Doğan T.'yi sokak ortasında tabancayla öldüren, kahvehanede oturan 59 yaşındaki Doğan A.'nın da yaralanmasına neden olan 16 yaşındaki Mert T. ile babası 48 yaşındaki Halil İbrahim T., adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 13:32 Güncelleme: 16.05.2025 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ablasını kaçıran kuzenini sokakta öldürdü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun'da olay dün, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde meydana geldi. Mert T. (16), daha önce evlenmek için ablasını kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan T.'ye (29) sokak ortasında tabancayla ateş etti.

        GÖĞSÜNDEN VE KARNINDAN VURULDU

        DHA'daki habere göre göğsünden ve karnından vurulan Okan Doğan T., ağır yaralandı. Bu sırada yakındaki kahvehanede oturan Doğan A.'ya (59) da kurşun isabet etti.

        OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

        Okan Doğan T., 29 yaşındaydı.
        Okan Doğan T., 29 yaşındaydı.

        Okan Doğan T.’nin vurulduktan sonra Mert T.’den kaçıp, kırtasiyeye girdikten sonra yere yığıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Okan Doğan T., doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

        BABA VE OĞLU GÖZALTINA ALINDI

        Kaçmaya çalışan şüpheli, olay yerinin arka sokağında Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı güven timleri tarafından yakalandı. Soruşturma kapsamında Mert T.'nin babası Halil İbrahim T. de gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba ve oğlu, bugün adliyeye sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Samsun
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ablasını kaçıran kuzenini sokakta öldürdü!
        Ablasını kaçıran kuzenini sokakta öldürdü!
        Dolmabahçe'de Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısı
        Dolmabahçe'de Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısı
        Zeynep'i sokak ortasında başından vurdu!
        Zeynep'i sokak ortasında başından vurdu!
        7'nci kupaya geri sayım!
        7'nci kupaya geri sayım!
        28 ilde 72 gözaltı var! 65 milyon TL'lik vurgun!
        28 ilde 72 gözaltı var! 65 milyon TL'lik vurgun!
        İtalya sürprizi!
        İtalya sürprizi!
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        Şelale'ye kıyan cani sevgiliye en ağır ceza!
        Şelale'ye kıyan cani sevgiliye en ağır ceza!
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        "Midem bulandı"
        "Midem bulandı"
        A4 kağıdıyla zayıflık yarışı tehlikesi
        A4 kağıdıyla zayıflık yarışı tehlikesi
        Trump: Körfez turundan sonra eve döneceğim
        Trump: Körfez turundan sonra eve döneceğim
        İş insanı Kemal Şahin tutuklandı
        İş insanı Kemal Şahin tutuklandı
        5 evrede terörsüz Türkiye! İlk evre ne zaman başladı?
        5 evrede terörsüz Türkiye! İlk evre ne zaman başladı?
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        "Enerji verimliliği faturayı düşürmek için önemli bir araç"
        "Enerji verimliliği faturayı düşürmek için önemli bir araç"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Habertürk Anasayfa