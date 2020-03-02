Yemekhanenin geliri öğrencilere burs oldu

02 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tekkeköy ilçesinde belediye hizmet binasındaki ve personel dışında birçok kamu personelinin de tercih ettiği yemekhanede uygulanan proje ile eğitime katkı sağlanıyor.
Yaklaşık iki yıldır devam eden proje kapsamında yılın 9 ayı 30 öğrenciye burs imkanı sunulurken iş insanlarının da katkılarıyla toplam 400 öğrenciye burs veriliyor.
Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yemekhanede hem kendi çalışanları hem de kamu personeli için nezih bir ortamda, uygun fiyata sıcak yemek imkanı sunduklarını söyledi. Yemekhanede günlük yaklaşık 200 yaşlı ve düşkünün iki öğün sıcak yemek alma imkanı bulduğunu da belirten Togar, "Yemekhanede bütün masraflar çıktıktan sonra kalanıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerimize burs imkanı sağlıyoruz. Bu bizim mutfağımızı işleten arkadaşlarımızın ortaya koyduğu bir proje." dedi. Hedef, bin öğrenciye burs sağlamakTogar, maddi sorunlar nedeniyle eğitim hayatlarında sorunlar yaşayan öğrencilere destek olmayı hedeflediklerini ifade etti. İş insanları ve hayırseverlerden destek isteyen Togar, şöyle devam etti: "Bu projenin duyulmasını arzu ediyorum. Bütün iş adamlarımızı, hayırseverlerimizi özellikle eğitimleriyle alakalı zorlanan çocuklarımızın yaşamlarına dokunmak, onların hayır dualarını alabilmek için gönüllü destek vermeye davet ediyorum. İki yıllık öğrencilerimize yılda bir kere olmak üzere burs veriyoruz. Dört yıllık öğrencilerimize de yılın 9 ayı banka hesaplarına iş adamlarımız vasıtasıyla bu bursu ulaştırmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın sıkıntılarını bir nebze olsun azaltmak için böyle bir güzel uygulamayı hayata geçirdik. Toplam 400 öğrencimize her yıl eğitim bursu sağlıyoruz." Togar, hedeflerinin her yıl bin öğrenciye burs verebilmek olduğunu vurguladı. Projeye destek vermek için yemekhaneyi tercih ediyorlar.
Belediyenin Beyaz Masa görevlilerinden Sinem Taş da yemekhane gelirinden üniversite öğrencilerine destek sağlanmasını çok anlamlı bulduğunu söyledi.
Belediyede evlendirme memuru olarak görev yapan Mustafa Köçebeler ise eğitime katkı amacıyla öğlen yemeği için yemekhaneyi tercih ettiklerini belirterek "Öğrencilere verilen desteği bildiğimiz için daha çok öğle yemeklerinde yemekhaneyi tercih ediyoruz. Projenin birçok kuruma örnek olacağını düşünüyorum." diye konuştu.
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