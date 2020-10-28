Samsun'da trafik kazaları: 5 yaralı

AA

Akgül Şimşek idaresindeki 55 N 7257 plakalı minibüs, otogar mevkisinde Emre Şeker'in kullandığı 55 GV 813 plakalı otomobille çarpıştı.

Bu sırada yoldan geçen Adem Gül'ün kullandığı 34 HJE 36 plakalı otomobil de kazaya bakmak için yola çıkan Hasan Dursun'a çarptı.

Kazada 3 aracın sürücüsü ile Şeker'in kullandığı otomobilde bulunan Tufan Batlıcancı ve Dursun yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Emre Şeker ise buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.