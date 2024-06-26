Samsun'da otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı
Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Giriş: 26.06.2024 - 19:50 Güncelleme: 26.06.2024 - 19:53
Hüseyin Dönmez (65) yönetimindeki otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Zeytinlik Mahallesi mevkisinde tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Ahmet Özdemir (76) ve Kadriye Dönmez (62), sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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