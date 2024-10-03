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        Haberler Gündem Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Güncel haberler

        Samsun'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 23:24 Güncelleme: 03.10.2024 - 23:24
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        Samsun'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 410 paket halinde 20,5 kilogram kaçak nargile tütünü ile 60 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

        Operasyonda yakalanan İ.Y. ve Y.D. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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