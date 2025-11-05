Elektrik akımına kapılan kişi öldü
Samsun'un Bafra ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Giriş: 05.11.2025 - 22:18 Güncelleme: 05.11.2025 - 22:18
Hüseyinbeyli Mahallesi'nde Satılmış Keskin (45), arazide hayvan otlattığı sırada elektrik direğinin kopan kablosunu tutunca akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Keskin’in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Keskin’in cenazesi Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Fotoğraf: AA
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ