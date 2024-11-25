Samsun'da okul tatil mi? Samsun'da 25 Kasım 2024 bugün okul var mı?
Türkiye'nin dört bir yanından kış manzaraları gelmeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı günlük hayatı zorlaştırırken eğitimi de sekteye uğrattı. Birçok ilde Valilikler, eğitime ara verilmesine karar verdi ve 34 kentte okullar tatil edildi. Peki, bugün Samsun'da okul var mı yoksa okul tatil mi? İşte, tüm merak edilenler....
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Geçen haftadan beri ülkeyi etki altına alan kar ve sağanak yağış devam ediyor. Başta ulaşım olmak üzere günlük hayatı olumsuz etkileyen hava durumu, eğitime de ara verilmesine neden oldu. Birçok şehirde Valilikler, okulları tatil etme karar aldı. Peki, 25 Kasım Pazartesi Samsun'da okul tatil mi, bugün okul var mı? İşte, detaylar...
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25 KASIM PAZARTESİ BUGÜN SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Samsun'da 25 Kasım Pazartesi bugün okullar tatil edildi.
Samsun Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz. İlimizde etkili olan kuvvetli sağanak, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim- öğretime 25 Kasım 2024 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
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SAMSUN'DA 26 KASIM SALI YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Henüz bu konu hakkında yapılan bir açıklama yok. Resmi açıklama yapılması halinde haberimize ekleyeceğiz.
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