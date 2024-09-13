Samsun'da 5 milyon 730 bin makaron ele geçirildi
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 milyon 730 bin gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 13.09.2024 - 22:55 Güncelleme: 13.09.2024 - 22:55
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat üzerine İlkadım ilçesinde bir tırı durdurdu.
Tırda arama yapan ekipler, 5 milyon 730 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan A.A.O. (55), M.K.T. (55), İ.Y. (20) ve M.E.B. (23) hakkında adli işlem başlatıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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